Scrat se despide de la “Era de Hielo” y los fans reaccionan.

En días pasados un grupo de animadores de Blue Sky Studios publicó un video para decirle adiós al estudio tras la compra de este por Disney. En el video difundido se puede observar a uno de los personajes más entrañables de la saga “La Era de Hielo” lograr su tan anhelado cometido, se trata de Scrat, el personaje que acompañó en sus aventuras a Sid, Manny y Diego, mientras intentaba comerse su bellota.

En el video aparece este personaje para despedirse mientras gustosamente disfruta al fin de su bellota que correteó a lo largo de 20 años. Además de la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, la salida de este icónico personaje de la “Era de Hielo” tiene que ver también con la disputa legal que tuvo la empresa que realizó la saga por más de dos décadas, con la que recientemente fue señalada como la creadora intelectual de esta entrañable ardilla, la caricaturista estadounidense, Ivy Silberstein.

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El video se volvió viral en redes sociales, lo que desató miles de comentarios entre los internautas, quienes aseguraron con nostalgia que crecieron viendo a este personaje cometer infinidad de locuras, como haber dividido la Pangea en continentes, pelear contra pirañas y hasta provocar un diluvio con tal de apoderarse de su bellota.

Algunos de los internautas se mostraron felices porque Scrat al fin pudo conseguir su bellota: “Un navajazo en el hígado me hubiera dolito menos. Al menos por fin Scrat se ha podido comer la bellota”, “Siento que mi infancia está finalmente completa, por fin #Scrat logró comerse su bellota”, “Después de tantos años, Scrat pudo tener su nuez. #NoEstoyLlorando, tú lo estás” y “20 años le ha costado conseguirlo, pero lo ha logrado al fin, hasta siempre Scrat”, fueron algunos de los comentarios.

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Nooo..

Esto es como aquel corto del corre caminos que al fin es alcanzado por el coyote..

Es felicidad y tristeza al mismo nivel.

Adios #Scrat https://t.co/1YekFZx2t0 — Matias Pastor (@matiaspastor22) April 14, 2022

Precioso homenaje y que pena a la vez... Al menos Scrat ha tenido un final feliz y consigue su ansiada bellota 🤍🐿 — lacastillo (@_lacastillo_) April 14, 2022

Lo mejor de las películas era Scrat ¡que pena! Al menos consiguió comerse la bellota. Inolvidable personaje — Mayte Alba (@MayteAlba_) April 14, 2022

Este personaje apareció en las 5 películas oficiales de la saga: “La Era de Hielo” (2002), “La Era de Hielo 2” (2006), “La Era de Hielo 3” (2009), “La Era de Hielo 4” (2012) y “La Era de Hielo: Choque de Mundos” (2016).

Por otra parte, y a manera de homenaje por parte de Disney, se lanzó a través de la plataforma de Disney+, “La Era de Hielo: Las Aventuras de Scrat”, la cual consta de seis cortos animados.