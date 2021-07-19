¿Por qué cancelaron la grabación de la cuarta entrega de Iron Man?

Iron Man es una de las películas más queridas por parte de los cinéfilos, quienes esperan ansiosos la continuación de la saga del magnate empresarial Tony Stark.

Sin embargo, la cuarta entrega de la cinta de Marvel parece estar cancelada, después de las declaraciones de Robert Downey Jr. en el programa The Late Show with David Letterman en Estados Unidos.

En su momento, el actor estadounidense se presentó en el programa nocturno y negó la llegada de Iron Man 4 a los cines.

“No hay planes para Iron Man 4, no hay guión para Iron Man 4, pero sí tienen un plan y creo que lo anunciarán pronto. Son muy reservados con el tema”, confesó para el presentador David Letterman.

Pese a todo, los fanáticos de Robert Downey Jr. aún pueden disfrutar del histrión en otros filmes que forman parte de Marvel Studios.

“Voy a hacer otras cosas con Marvel. Todavía voy a trabajar con Marvel y hay un montón de cosas divertidas por llegar”, expresó el neoyorquino para el mismo programa.

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Millones de cinéfilos no pierden la esperanza de ver a Iron Man en la pantalla grande una vez más

Las tres entregas de Iron Man fueron todo un éxito en taquilla, ya que fanáticos de todo el mundo se adentraron a la vida multimillonaria del superhéroe con traje rojo y detalles dorados.

Sin embargo, Marvel Studios decidió enfocarse en otros proyectos más arriesgados como Guardianes de la Galaxia.

Las incógnitas respecto al querido Tony Stark son muchas, pues millones de personas desean ver al empresario con un cambio de imagen y haciendo mejor uso de la tecnología y dinero en el futuro.

Y si recuerdas al Mandarín terrorista que apareció en la primera película, los admiradores aseguran que se trata del mismo Iron Man. Esta teoría podría ser fundamental para aclarar algunos puntos que no están muy concisos en los primeros proyectos.

Por lo pronto, los fanáticos del querido superhéroe tienen que conformarse con ver a Robert Downey Jr. en otros proyectos que no involucran al icónico Iron Man.

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