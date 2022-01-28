Este sería el secreto detrás de las predicciones de Los Simpson.

En este 2022, Los Simpson vuelven a sorprender con sus predicciones, ya que recientemente un secreto salió a la luz.

Y es que a tres semanas del inicio del año, la familia amarilla acertó en una de sus predicciones, pues el actor Tom Hanks apareció en un video promocional de la Casa Blanca.

Ante tal hecho, los fans se preguntan cómo hacen los guionistas de esta serie para predecir tantas cosas, y es que el secreto está en la preparación académica de estos, pues cuentan con currículums impresionantes.

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Este es el secreto de las predicciones en Los Simpson

De acuerdo con el portal Boss Hunting, la gran mayoría de guionistas de Los Simpson se formaron previamente en universidades estadounidenses de renombre.

Por ejemplo, el productor ejecutivo actual de Los Simpson, Al Jean, estudió ni más ni menos que en la Universidad de Harvard donde terminó la licenciatura de matemáticas.

Además, el creador J. Stewart Burns tiene un Master of Arts en matemáticas por la Universidad de California y también fue a la Universidad de Harvard. Este guionista es el creador de grandes chistes matemáticos.

Y así podría hacerse una lista interminable de guionistas que se formaron inicialmente en universidades de prestigio, así que los guiones actuales de Los Simpson están en manos de decenas de gente muy culta y preparada.

La gran cantidad de veces que Los Simpson han predicho el futuro, sin duda ha sido gracias a los intelectuales en la sala de los guionistas.

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