Esta es la última predicción de Los Simpson que se hizo realidad.

Una de las series animadas más queridas por el mundo es Los Simpson, pues desde hace un tiempo la familia amarilla se ha convertido en una máquina de predicciones.

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Y es que tras el anuncio de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, sobre los grandes e importantes cambios que realizarán en la plataforma, las redes sociales estallaron al evidenciar un capítulo específico en el que hace años Los Simpson predijeron este momento.

Cabe recordar que Zuckerberg anunció el pasado 28 de octubre el cambio de nombre de la plataforma. Facebook dará paso a Meta.

La predicción de Los Simpson

El capítulo de la serie de Los Simpson lleva como título Las fiestas del futuro pasado (en referencia al libro Canción de Navidad del escritor Charles Dickens) y muestra el futuro de los personajes con un detalle que parece sacado del mismo anuncio de Mark Zuckerberg.

Y es que Lisa y Milhouse tienen una hija (en un supuesto futuro) a la que llaman Zia. La hija utiliza una computadora para conectarse y vivir una experiencia digital junto a su madre.

Esta les permite a ambas caminar dentro de la realidad virtual en 3D, algo que Mark Zuckerberg estaría realizando a través del Metaverso.

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Dentro del capítulo se hace referencia a que Google "esclavizó" a la mitad de la población; sin embargo sigue siendo útil para realizar búsquedas.

