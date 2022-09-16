Canelo Álvarez debutará en la pantalla grande en Creed III.

El mejor libra por libra del momento, Saúl ´Canelo’ Álvarez se medirá este 17 de septiembre al kazajo Gennady Golovkin en lo que será el tercer capítulo de esta reyerta boxística, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El pugilista jalisciense viene de obtener su segunda derrota tras caer ante Dmitry Bivol, por lo que no buscará quién se la hizo sino quién se la pague y bien podría ser el boxeador kazajo contra quien ya se midió en dos ocasiones. La primera contienda terminó en empate por decisión dividida, mientras que el segundo combate fue a favor del ‘Canelo’ gracias a la decisión de los jueces, por lo que este tercer combate promete ser vibrante.

¿’Canelo’ debutará en el cine? El mejor pugilista que ha tenido México en los últimos años ha decidido expandir sus horizontes a la pantalla grande, pues recientemente se dio a conocer que tendrá una aparición en la cinta “Creed III”, el spin-off de la mítica saga de Sylvester Stallone, “Rocky”.

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Sin duda, la noticia sorprendió a los fans del boxeador mexicano, pero también a los del filme, ya que nunca antes lo hemos visto como actor o intérprete, por lo que será interesante verlo en otra faceta diferente a las ya conocidas como empresario, golfista, coleccionista de autos y de la moda.

Michael B. Jordan, actor que interpreta el hijo de la leyenda Apolo Creed (Adonis Creed), confirmó a través de sus historias de Instagram la presencia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la tercera entrega de “Creed”.

“Dirigiendo a la leyenda por sí misma, ‘Canelo’ Álvarez, en Creed III. No puedo esperar para que el mundo vea el 3 de marzo a la estrella dentro del cuadrilátero y fuera... Bienvenido a la familia, ¡buena suerte este fin de semana!”, escribió Michael B. Jordan.

|Crédito: Instagram/michaelbjordan

El actor publicó un collage de imágenes en las que aparece junto al púgil mexicano en lo que parece ser un set de grabación y mirando una de las cámaras. En otra de las instantáneas se les puede ver fundidos en un fraternal abrazo. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la aparición del ‘Canelo’ Álvarez en la cinta, así que habrá que esperar para ver si aparecerá por algunos segundos y encarnará a alguno de los personajes.