¿La recuerdas? Así luce la niña de una Esposa de Mentira en la actualidad.

Muchas de las películas de Adam Sandler se han convertido en clásicos para quienes son amantes de las comedias.

También es común que en algunas de las producciones haya actores y actrices menores de edad, tal y como pasó con Un Papá Genial, y en este caso nos toca hablar de la niña de Una Esposa de Mentira que por si no la recuerdas así luce en la actualidad.

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La cinta contaba con un elenco que tenía intérpretes reconocidos, populares y destacados pues además del mismo Sandler estaban Jennifer Aniston y Nicole Kidman.

La película tuvo un gran andar en la taquilla y fue un gran éxito, algo muy esperable si consideramos quienes formaban parte de ella, y ahora sigue siendo una opción muy elegida por parte de los aficionados del cine.

¿Cómo luce la niña de una Esposa de Mentira en la actualidad? Bailee Madison participó de esta cinta interpretando a Maggie, una de las hijas de Adam Sandler. A pesar de que llegó a ser muy reconocida gracias a este papel la realidad es que ya llevaba un tiempo en el mundo de la actuación, pero sin duda alguna este trabajo fue un antes y un después en su vida profesional.



Actualmente tiene 21 y como ves está totalmente diferente, algo totalmente esperable claro está, y con una carrera en la actuación en la que ha participado de varios proyectos principalmente en el mundo del cine.



En sus redes sociales se muestra bastante activa y manteniendo al tanto a sus seguidores e incluso en alguna oportunidad ha compartido instantáneas con el elenco de Una Esposa de Mentira dando una muestra clara de que conservan una buena relación.

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Y encima, como si fuera poco, en 2018 publicó su primer libro por lo que podemos llamarla actriz y escritora. Es decir, Bailee es muy talentosa y permanentemente da muestras de ello.

