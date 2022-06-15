¿Con qué película de Marvel tiene conexión Deadpool?

Hablar de una de las películas más exitosas de Marvel, es referirnos a Deadpool, el antihéroe favorito de chicos y grandes.

Y es que con sus dos entregas, el personaje se ha convertido en una auténtica leyenda de la pantalla grande, por lo que sus fans están ansiosos por ver la tercera parte de la cinta.

¿Cuál es la película con la que Deadpool está conectada?

Después de los eventos de la secuela de X-Men: Primera generación, X-Men: Días del futuro pasado, todo el universo en el que transcurrieron las dos primeras cintas de Lobezno y la trilogía de X-Men ya no existe. Las cintas futuras formarán parte de una nueva línea temporal en la que, tal y como explicó Bryan Singer (director de la película), todo puede ocurrir.

Es decir, como para que las cosas queden en claro, hay una relación entre ellas por más que de manera directa no se pueda percibir. Sin duda que una buena noticia para los fans del universo Marvel como para quienes han disfrutado de Deadpool pues permite hacer un mejor análisis de estos trabajos como tener más debates con otros tantos conocedores del tema.

El equipo de producción de esta próxima película tiene permitido darse todo tipo de libertadores al momento de la creación asique será interesante que es lo que sale de esas situaciones. Es decir, el pasado con Logan puede quedar omitido al momento de diagramar la historia asique desde ahí solo queda esperar el resultado final y si es del agrado de sus seguidores.

