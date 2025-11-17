¡Luto en Los Simpson! Confirman muerte de querido miembro de la serie, ¿Qué le pasó?

Este lunes 17 de noviembre se ha confirmado el fallecimiento de Dan McGrath a la edad de 61 años, uno de los guionistas más importantes de la icónica serie de Los Simpson, dejando un hueco dentro de la serie y el entretenimiento en general.

Su gran trabajo y dedicación lo llevaron a participar en algunos de los proyectos más ambiciosos de la pantalla chica, donde destaca la “época dorada” de Los Simpson, el reconocido programa estadounidense Saturday Night Live, Fall Guys y King of the Hill.

¿Cuál fue el trabajo de Dan McGrath dentro de Los Simpson?

McGrath estuvo dentro de la realización de guiones en poco más de 50 episodios de Los Simpson entre los años de 1992 y 1994, una de las eras más divertidas de la serie de acuerdo con muchos de los fieles seguidores de una de las familias más emblemáticas.

Además de haber participado como guionista, entre 1996 y 1998 fue productor, dejando su propio sello dentro de memorables capítulos de la serie, trabajo que le hizo ganar un premio Emmy en el año de 1997.

¿Cuáles fueron los trabajos más reconocidos de Dan McGrath?

Su experiencia y reconocimiento ganado en Los Simpson, le valió para ser guionista de la serie King of the Hill, McGrath, donde también fue productor dentro los años 2022 y 2010.

Otros de sus trabajos más destacados fue en el programa de Muppets Tonight y Gravity Falls, una de la series animadas más destacadas de los últimos años precisamente por su trama y guión, siendo un gran logro en la animación.

¿De qué murió Dan McGrath?

De acuerdo con primeros reportes de algunos medios internacionales, el guionista y productor estadounidense habría fallecido el viernes pasado a causa de un derrame cerebral.

Su legado dentro de las series perdurará a través de los años, pues su obra ha trascendido generaciones y le ha dado un lugar dentro de los más grandes guionistas de la televisión.

