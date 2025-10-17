La casita del Horror XXXVI ya tiene fecha: esto es lo que veremos en el episodio especial de Los Simpson

Una de las mejores cosas del Halloween es poder disfrutar de un nuevo especial de La casita del Horror XXXVI (o Treehouse of Horror XXXVI). El nuevo capítulo forma parte de la temporada 37 de Los Simpson y ya tienen programado su estreno en Estados Unidos para el próximo 19 de octubre de 2025.

Aunque aún no hay confirmación oficial de la fecha de emisión en México, lo usual es que estos especiales lleguen tan solo un poco después al canal local que transmite la serie o a plataformas de streaming autorizadas en Latinoamérica.

La casita del Horror XXXVI: ¿De qué tratará este Halloween Simpsons?

A estas alturas ya se tiene el póster oficial de este capítulo y ya se conoce un poco de la trama que tendrá este año. La casita del Horror XXXVI incluirá tres segmentos con temáticas inquietantes y divertidas:



Monstruo del alcantarillado: Un ente sanguinario habita en las cloacas de Springfield y siembra el terror entre los ciudadanos.

Un ente sanguinario habita en las cloacas de Springfield y siembra el terror entre los ciudadanos. Demonio en el especial de Krusty : Durante un especial de Halloween de Krusty el Payaso, un invitado demoníaco irrumpe y desata el caos en vivo.

: Durante un especial de Halloween de Krusty el Payaso, un invitado demoníaco irrumpe y desata el caos en vivo. Futuro postapocalíptico de plástico: Springfield se transforma en un mundo devastado donde todo ya está hecho de plástico. Una interesante visión distópica del mañana.

Una vez más, estos episodios tienen un equilibrio perfecto entre el terror clásico de Treehouse y la sátira social que ha caracterizado a la saga durante décadas.

¿Qué podemos esperar de este episodio de La casita del Horror de Los Simpson?

Con el simple hecho de ver el póster, este especial promete ser uno de los más visuales y ambiciosos de Treehouse of Horror, fusionando elementos clásicos del terror con referencias modernas relacionadas con lo que vivimos en la época actual como el abuso de uso de objetos plástico, el intenso mundo del espectáculo y el miedo cotidiano.

¿Estás listo para vivir el horror con este episodio?

