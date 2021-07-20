Estas son las cosas que no sabías de la serie de MacGyver.

Una de las fechas importantes a lo largo de la historia es el 29 de septiembre de 1985, pues se estrenó en la televisión estadounidense la clásica serie que marcó la vida de toda una generación.

Hablamos de MacGyver, donde su protagonista, tiene la misión de resolver de manera ingeniosa e inventiva un problema de considerable seriedad, utilizando elementos y herramientas sencillas y usuales.

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Ahora que se cumplen 30 años del estreno de MacGyver, te contamos algunas cosas que probablemente no sabías de la serie y su legendario protagonista, Richard Dean Anderson.

MacGyverismos

En el tercer episodio de la segunda temporada de MacGyver se utilizó por primera vez el término MacGyverismos, aunque esto ya estaba establecido y aparentemente mucha gente ya tenía incorporado a su lenguaje en el universo de la serie.

La línea es la siguiente, cuando Joanne conoce personalmente a MacGyver:

¡Oh, he escuchado de ti! Eres el tipo que hace eso... los cómo se llaman, ya sabes, los... ¡MacGyverismos!; ¿convertir una cosa en otra?

Base científica

Uno de los encantos que tuvo, se debe al tono realista y científico que tenía, lo que hacía que los MacGyverismos, que en otra situación hubieran parecido imposibles y disparatados, para esta ocasión fueron asombrosos pero verosímiles.

De hecho, todas las soluciones que MacGyver implementó en la serie tienen su fundamento científico, aunque muchas veces, algunas partes del proceso para crear la solución no se mostraba.

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Tragedia

A fines de los 80, cuando la serie ya era un gran éxito, dos jóvenes se dispusieron a construir una bomba casera en su garaje, que detonó inesperadamente, matando a uno de ellos. El otro joven, dijo que habían hecho el experimento basado en un episodio de MacGyver, pero rápidamente se demostró que esto no era cierto, ya que no existía tal episodio.

Recuerda que a través de Azteca 7 puedes disfrutar de la versión más actual de MacGyver. Sigue las aventuras de este emblemático personaje de lunes a jueves a las 11:30 pm.