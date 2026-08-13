Eclipse Parcial de Luna agosto 2026: ¿cuándo sucederá?

En los días recientes se vivieron dos eventos astronómicos especiales donde miles de personas disfrutaron por completo de lo ofrecido por el cielo estelar. En dicho sentido, la gente probablemente se quedó con ganas de más. Y por eso se indica que a finales de agosto, ocurrirá el Eclipse Parcial de Luna, mismo que se presume como visible para el territorio mexicano.

¿Qué es un Eclipse Parcial de Luna?

Este fenómeno natural ocurre ante la alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna. El satélite cruza solamente una parte de la umbra terrestre, sin cubrirlo por completo. En este caso la Luna no desaparece pero la superficie se oscurece de manera pronunciada, donde en algún punto lo cubierto toma tintes rojizos.

Según la información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la cubierta que se denomina como parcial cubrirá hasta el 96.2% del disco lunar y obtendrá el tono rojizo comentado en algún punto del Eclipse Parcial de Luna. En ese sentido, se indica que el evento se verá desde México y no se repetirá sino hasta 2028.

¿Cuándo y cómo se verá el Eclipse Solar de Luna en México?

El evento ocurrirá en horario nocturno del 27 al 28 de agosto de 2026. Hablando específicamente de la zona centro de México, se anuncian los siguientes horarios respecto a cada fase lunar.

Fase Penumbral - Inicia a las 19:23 del jueves

Eclipse Parcial - Inicia a las 20:33

Punto Máximo - Ocurre entre las 22:12 y las 22:14

Fase Parcial - Termina 23:51

Fenómeno concluye a la 1:01 de la madrugada del 28 de agosto

En recomendaciones generales se recuerda que este Eclipse Solar de Luna no requiere de protección especial para los ojos, que se observa de mejor manera en una zona sin contaminación luminosa y que durará alrededor de 5 horas y 38 minutos. Aunque también se indica que el uso de binoculares o un telescopio pueden mejorar la experiencia por el detalle ofrecido.