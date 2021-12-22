Maratón de Lo Que La Gente Cuenta en YouTube para amantes del horror.

Por ahí dicen que "si no viste Lo Que La Gente Cuenta, no sabes lo que es el terror de verdad" y esta frase resume bien la nueva temporada de la serie de televisión más escalofriante de todo México -obvio, por Azteca 7-, donde pudimos experimentar las emociones más fuertes.

Y es que aquellos que se sentaban por las noches y remojaban sus pies en las albercas mientras contemplaban el cielo, simplemente dejaron de hacerlo al ver el capítulo 'El Reflejo En El Agua' y ese infernal espectro que emergía de las profundidades.

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Qué decir de aquellos que tienen coulrofobia; sí, el pavor a los payasos… pues ese temor se intensificó con el episodio 'Pasillo 17' y si no lo has visto, pero tienes esta fobia, entonces es mejor que lo veas bajo tu propio riesgo, porque se convertirá en tu pesadilla.

Sin embargo, el cierre de temporada de esta aterradora serie fue con capítulos que nos dejaron paralizados. Como en 'Dioses Oscuros', que hizo referencia a los reptilianos y la historia de unos trabajadores en la Ciudad de México que cayeron en la garras de estos seres -y que al intentar escapar de ellos, su plan dio un giro inesperado-.

Mientras que en 'Visitantes' vimos aquel encuentro con extraterrestres, que seguramente te dejó pensando mucho sobre su existencia.

Por esto y mucho más, te queremos dar el mejor cierre de año, sobre todo el más terrorífico, por lo que invitamos a todos los amantes del horror a disfrutar de nuestro maratón de Lo Que La Gente Cuenta este jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de diciembre.

POR SI NO LO VISTE: Lo Que La Gente Cuenta de los seres reptilianos y cómo identificarlos.

Serán cuatro días llenos de escalofriantes relatos, así que es sólo para valientes. Pero si quieres vivir el miedo junto a nosotros, entonces busca la mejor compañía, apaga las luces a tu alrededor y ve los episodios que te dejaremos en el canal de YouTube de TV Azteca Novelas y Series.



¡Acompáñanos a dar nuestro último grito de susto para despedir este 2021 e invita a tus amigos a ser testigo del terror de los monstruos de Lo Que La Gente Cuenta!