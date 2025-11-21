McDonald’s lanza el “Grinch Happy Meal” de Navidad: ¿Qué día estará disponible en Estados Unidos?

La cadena de comida rápida McDonald’s anunció un menú especial para la temporada navideña de 2025: el “Grinch Happy Meal”, una edición limitada que solo estará disponible en territorio estadounidense y hasta agotar existencias.

Un menú inspirado en el personaje más gruñón de la Navidad

La propuesta incluye las nuevas “papas Grinch Salt” y un par de calcetines temáticos del personaje. Como cada año, McDonald’s Estados Unidos sorprende con un especial de temporada, esta vez protagonizado por el querido –y gruñón– Grinch. La compañía confirmó que el menú estará disponible en restaurantes participantes de todo el país y únicamente por tiempo limitado.

El anuncio, realizado hace apenas un día, generó furor en redes sociales: más de 120 mil likes y cerca de dos mil comentarios reflejan la expectativa de los internautas, quienes sueñan con adquirir el menú festivo.

“Grinch Happy Meal”

El combo navideño incluye unas Dill Pickle “Grinch Salt” McShaker Fries, papas fritas con sabor a pepinillos que se sirven en una bolsa McShaker. En el comunicado oficial, McDonald’s compartió una nota escrita en tono humorístico por el propio Grinch: “ESTA ES MI COMIDA Y NO ME ASOCIÉ CON MCDONALD'S POR BONDAD DE CORAZÓN”.

El personaje añade: “Vi la oportunidad de llevar la travesura a su querido ‘restaurante’ con mi delicioso caos para las fiestas y la aproveché. Así que adelante, disfruten de mi comida a partir del 2 de diciembre. De nada por hacer sus fiestas infinitamente más interesantes”.

Éxito previo en Canadá

Esta edición especial ya había debutado en diciembre de 2024 en los McDonald’s de Canadá, donde fue un éxito rotundo. El resultado motivó a Alyssa Buetikofer, directora de marketing y experiencia del cliente de McDonald’s Estados Unidos, a incorporarlo en el menú nacional: fue “una decisión obvia”.

Buetikofer explicó que el Grinch representa el caos de las fiestas y por ello “quiere darle a los fans permiso para abrazar a su Grinch interior con un menú tan travieso como festivo, además de unos calcetines con mucha actitud”.

¿Qué incluye el “Grinch Happy Meal”?

Un Big Mac o McNuggets de 10 piezas

Dill Pickle “Grinch Salt” McShaker Fries

Bebida mediana

Calcetines temáticos del Grinch y McDonald’s en colores rojo, azul, amarillo y verde

Disponibilidad

El “Grinch Happy Meal” llegará de manera progresiva a todos los restaurantes de McDonald’s en Estados Unidos a partir del martes 2 de diciembre de 2025. El costo variará según el estado.

