Estos fueron los mejores momentos de Javier Ibarreche en los Oscar 2023.

Sin duda, uno de los momentos más emocionantes de la noche en los Oscar fue ver a Javier Ibarreche en la transmisión especial que tuvimos por la señal de Azteca 7, quien era un profesor en una escuela secundaria, pero su pasión por el séptimo arte lo llevó a las redes sociales.

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Tras ser uno de los tiktokers más populares de los últimos años, ahora cumplió uno de sus grandes sueños, estar en una entrega de los premios Oscar, situación que presumió en sus redes sociales donde comparte constantemente su opinión sobre películas, shows y series.

¿Cómo fue la experiencia de Javier Ibarreche en los Oscar?

Para Javier Ibarreche, ser parte de la transmisión en vivo de Azteca 7 fue un momento único, porque se robó gran parte de la noche, ya que tuvo la oportunidad de hablar con personalidades de la talla de Austin Butler y poder ver en primera fila una entrega de los premios Oscar, momento que había soñado desde su juventud.

Pero uno de los momentos más emocionantes para el tiktoker fue cuando tuvo la oportunidad de hablar con Jaime Lee Curtis, quien lo recordó por una vieja entrevista que habían tenido.

La noche fue algo completamente diferente para Javier Ibarreche, quien compartió sus mejores momentos por medio de sus redes sociales, ya que sus fans se encargaron de hacerlo tendencia durante la entrega de los premios.

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Casi no uso esta red, pero hoy fui tendencia un ratito, y resulta que los tweets eran pura cosa bonita. Hoy viví diez años en diez horas, y eso se los debo a ustedes que me empujaron hasta acá. Los amo…

La noche fue una gran gala para todos, pero un sueño cumplido para Javier Ibarreche.

