¿En qué películas apareció Mike Wazowski además de Monsters Inc.?
Uno de los personajes más queridos de Pixar tiene más de una aparición en las películas de animación.
Uno de los personajes más queridos de Disney-Pixar es Mike Wazowski, empleado de la empresa Monsters Inc.
Te puede interesar: Los Simpson: Él es el payaso que inspiró la creación de Krusty.
Desde que visitó Monsters Inc. cuando era niño, soñaba con ser asustador. A los 17 años, Mike ingresó en la Monsters University pero tras conocer a Sully y vivir varias aventuras juntos, es expulsado del programa de sustos de la universidad.
Sin embargo, decide apuntarse a las susto olimpiadas e ingresa en la fraternidad OK. El equipo llega a las finales; no obstante Mike descubre que no asusta.
¿En qué películas aparece Mike a parte de Monsters Inc.?
Mike aparece en un flashback de Monsters University; además cuenta con un equipo de buceo que utilizó para protegerse de Boo y que más tarde utilizó para bucear en el océano de Buscando a Nemo en una escena postcréditos.
También te puede interesar: ¿Toy Story 5 será una realidad? Pixar aclara las dudas.