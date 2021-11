¿En qué películas apareció Mike Wazowski además de Monsters Inc.?

Uno de los personajes más queridos de Disney-Pixar es Mike Wazowski, empleado de la empresa Monsters Inc.

Te puede interesar: Los Simpson: Él es el payaso que inspiró la creación de Krusty.

Desde que visitó Monsters Inc. cuando era niño, soñaba con ser asustador. A los 17 años, Mike ingresó en la Monsters University pero tras conocer a Sully y vivir varias aventuras juntos, es expulsado del programa de sustos de la universidad.

Sin embargo, decide apuntarse a las susto olimpiadas e ingresa en la fraternidad OK. El equipo llega a las finales; no obstante Mike descubre que no asusta.

¿En qué películas aparece Mike a parte de Monsters Inc.?

Mike aparece en un flashback de Monsters University; además cuenta con un equipo de buceo que utilizó para protegerse de Boo y que más tarde utilizó para bucear en el océano de Buscando a Nemo en una escena postcréditos.

También te puede interesar: ¿Toy Story 5 será una realidad? Pixar aclara las dudas.