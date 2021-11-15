¿Toy Story 5 será una realidad? Pixar aclara las dudas.

Fue en el año 2019 cuando Pixar nos sorprendió con el estreno de Toy Story 4, causando gran emoción entre los millones de fans, pues las aventuras de Woody y sus amigos han marcado a más de una generación desde su lanzamiento.

Te puede interesar: ¿Qué personajes secundarios de Pixar merecen su propia película?

Luego de una espera de más de nueve años, Woody y Buzz Lightyear regresaron a la pantalla grande con una emotiva historia.

Sin embargo, muchos se han preguntado si habrá una quinta entrega de esta película, respuesta que han dado los productores de Pixar, Mark Nielsen y Jonas Rivera.

Realmente trabajamos en esta historia pensando en ella como la conclusión para la historia de Woody y de Buzz. Hemos estado tan focalizados en esta cinta que todavía no hemos hablado de lo que vendrá después, a parte de algunas historias cortas con Forky para Disney+. Si esta fuera la última película, igualmente estaríamos satisfechos como realizadores porque hemos contado la historia completa

De acuerdo con lo mencionado, todo indica que no habrá una quinta parte de la historia más exitosa de la animación.

Quiero que todos se sientan completos. Si esta es la última vez que los ves, te sentirás satisfecho

Sin embargo, lo más probable es que se habrá nuevas historias con alguno de los personajes de la saga a modo de spin-off.

También te puede interesar: Disney presenta el primer tráiler de la nueva película de La Era del Hielo.