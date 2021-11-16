Los Simpson: Él es el payaso que inspiró la creación de Krusty.

Krusty es uno de los personajes más emblemáticos de Los Simpson, pero curiosamente su creación está inspirada en Rusty Nails, el payaso que aterrorizaba a Matt Groening cuando era pequeño.

El famoso payaso debutó un 15 de enero de 1989 con el corto 'The Krusty the Clown Show'; desde entonces se convirtió en uno de los miembros más famosos de Los Simpson.

Según Matt Groening, este famoso personaje proviene de un peculiar personaje que solía mirar cuando era niño, mismo que le provocaba mucho temor.

Se trata de Rusty Nails, un payaso de Portland que era dulce, pero a veces tenía un mensaje cristiano y espantaba al joven Matt.

El peculiar personaje tenía origen judío y con adicciones iguales a las del comediante Jerry Lewis, aunque la posible influencia del humorista estadounidense nunca fue confirmada por el creador de Los Simpson.

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Krusty se parece a Homero

Krusty es muy parecido físicamente a Homero porque la idea original era que el patriarca Simpson y Krusty fueran la misma persona, ya que Bart no respetaba a su padre, pero admiraba a un payaso que se parecía a él.

De hecho en el capítulo 'Homie the Clown', el padre de Bart decide capacitarse en la Escuela de Payasos y se viste como el famoso payaso.

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