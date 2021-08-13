¿Cómo se conecta Coco con las demás películas de Pixar? Te revelamos los elementos presentes de otras cintas de la compañía en el largometraje inspirado en la tradición mexicana.

Recordemos que la famosísima película cuenta la historia de 'Miguel', un pequeño que sueña con ser músico y su familia considera esto una maldición.

Aunque la cinta trata la traidición mexicana del 'Día de Muertos' y resultaría impensable que se conectara con otros largometrajes de Pixar, sí hay manera de conectarse con el resto de las cintas de ese universo.

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Las películas de Pixar en 'Coco'

Para comenzar, cuando el largometraje empieza, 'Coco' se sube el volumen de la música y se asoma por la ventana, entonces circula una camioneta de Pizza Planeta, el restaurante de Toy Story.

Una tradición en México son las piñatas y en una escena se ve un local donde las venden y hay de figuras como Buzz Lightyear, Woody de Toy Story también y Mike, de Monsters INC.

Por si fuera poco, cuando la abuelita de Miguel se encuentra acomodando la ofrenda, hay una pequeña figura de Nemo al extremo derecho de la misma. ¿Qué te parece?

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