Esta es la teoría sobre Moana que te romperá el corazón.

Cuando Disney saca una película de animación faltan segundos para calcular cuándo saldrán todas las teorías conspiratorias que han creado más de un trauma a varias generaciones. La última tiene que ver con la princesa más reciente, Moana, en donde se asegura que estaría muerta.

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Disney es una compañía que con cada estreno sorprende, pues sus encantadoras historias logran que el público se envuelva y se sienta parte de la historia. Sin embargo, existe una parte donde cada fan espera la nueva teoría conspiratoria sobre cómo se une cada película.

En 2016 los fans de Disney pudieron descubrir Moana, una película animada sobre la aventura de una adolescente que le gustan las aventuras en el mar para descubrir dónde pertenece y cuál es su destino.

Dicha película tiene matices diferentes a los clásicos que acostumbra la compañía, pues no existe la princesa en apuros para ser rescatada por un valiente caballero, sino que es una princesa del Pacífico que desea conocerse a sí misma.

La nueva teoría

Ahora, una nueva teoría de Reddit sugiere que Moana habría estado muerta gran parte de la película.

Esto surgió, porque en su viaje por el océano, Moana es arrastrada por una tormenta, llevándola a una isla ocupada por Maui, un semidiós interpretado por Dwayne Johnson. La teoría comienza aquí, la isla en la que se despierta no está anclada a la realidad, sino a un mundo místico y espiritual en el que viven los ancestros de Moana, de ahí que pueda interactuar con una deidad.

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De acuerdo con el usuario que está detrás de esta hipótesis, la heroína solo pudo llegar hasta esta isla cuando murió. Esta también sería la razón por la que Moana ya no interactúa con ningún ser humano.

