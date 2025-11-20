El momento viral que expone el extraño comportamiento de Cynthia Erivo con Ariana Grande

Durante la premier de la segunda parte de “Wicked” en Singapur, la actriz Cynthia Erivo protagonizó un momento inesperado al defender valientemente a Ariana Grande cuando un hombre se abalanzó sobre la cantante. El agresor fue detenido y posteriormente condenado a nueve días de cárcel por el incidente.

La rápida reacción de Erivo evitó que Ariana saliera lastimada. La actriz abrazó a la intérprete de “7 Rings” por la espalda y, en medio de la adrenalina, llegó a tocarle el pecho como parte de su intento de protección. Aunque el gesto fue espontáneo, algunos fanáticos interpretaron la acción como una muestra de “sobreprotección” y comenzaron a recopilar videos de otras ocasiones en las que Erivo parece intervenir constantemente en la vida pública de Grande.

Gestos que llaman la atención

Además del episodio en la alfombra roja, otro momento que generó comentarios ocurrió durante una entrevista. Ariana respondía preguntas a un reportero mientras Cynthia, a su lado, insistía en acomodarle el collar. Aunque el accesorio estaba colocado correctamente, Erivo intervino varias veces hasta que consideró que estaba “perfecto”. Para algunos seguidores, este tipo de gestos resultan demasiado intensos, mientras que otros lo interpretan como una muestra de cuidado y cercanía.

En otro video, Ariana interactuaba con un presentador que le tomó la mano para explicar un punto. Cynthia reaccionó de inmediato y apartó la mano de la cantante, reforzando la percepción de que no permite que terceros tengan demasiada cercanía con ella.

Reacciones en redes sociales

Los internautas han señalado que Erivo, supuestamente, limita la interacción de Ariana con sus fanáticos. En una ocasión, un seguidor se acercó para agradecerle por ser un pilar en su vida tras problemas de salud. Mientras Ariana lo abrazaba con cariño, Cynthia observaba con gesto serio y, según los comentarios, mostró una mueca de desagrado hacia el joven.

Debate entre protección y exceso

El comportamiento de Cynthia Erivo ha generado un debate en redes sociales: ¿se trata de una amistad protectora o de una actitud demasiado invasiva? Lo cierto es que, tras el incidente en Singapur, muchos reconocen que su rápida reacción evitó un desenlace mayor. Sin embargo, los gestos constantes de intervención siguen dividiendo opiniones entre quienes ven a Erivo como una guardiana y quienes la acusan de “acosar” a Ariana Grande.

Grande dijo en algún momento que ambas hicieron una especie de pacto antes de comenzar el rodaje de la película: "Cuando me lo dieron, yo le dije [a Cynthia]: 'Vamos a ir punto por punto en este proceso para asegurarnos de que estamos en la misma línea, y que se cumplan nuestras necesidades, porque si tú necesitas algo, lo necesitamos juntas'".

"Es difícil comprender y explicar la profundidad de nuestra relación", explicó Grande, "es de las cosas de las que más orgullosa me siento, de cómo nos cuidamos mutuamente y de la confianza que tenemos la una por la otra".