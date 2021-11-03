Revelan secreto de la película Monsters Inc. a 20 años de su estreno.

Fue en noviembre de 2001 cuando Pixar estrenó la película Monsters Inc., la terrorífica y divertida historia de los habitantes de Monstruópolis, la ciudad sin humanos que sobrevive gracias a los gritos de los niños.

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La idea de crear una ciudad de monstruos cuya vida depende de su compañía eléctrica, surgió en realidad en 1994 cuando en una comida de trabajo, Pete Docter, Andrew Stanton, Joe Ranfit y John Lasseter hablaron sobre la posibilidad de hacer una cinta sobre los monstruos que salen de los armarios para asustar a los niños.

La película comienza con la actividad diaria de dos de los trabajadores de la compañía, un monstruo enorme, peludo y adorable de color azul llamado James P. Sullivan y su bromista mejor amigo, Mike Wazowski, un pequeño cíclope verde.

El trabajo se considera peligroso, ya que se cree que los niños humanos son tóxicos; por si fuera poco la producción de energía está cayendo porque los niños se asustan con menos facilidad.

El nuevo secreto revelado

La situación empeora cuando una noche Sulley descubre que alguien ha dejado una puerta activa. Mientras inspecciona la puerta, una niña de dos años se cuela accidentalmente en la fábrica y después de varios intentos fallidos del asustador para devolverla, Randall, un empleado malvado con forma de camaleón de color morado, se entromete.

Los monstruos, al ser criaturas imaginarias, ofrecían unas posibilidades en cuanto a diseño prácticamente ilimitadas. Durante bastante tiempo, nos costó hacernos una idea de cómo sería su aspecto. En última instancia, nos inspiramos en animales reales y en lo que los niños piensan de los monstruos

El diseño de Sulley evolucionó a lo largo de sus dos años de desarrollo, pasó por cerca de 30 figuras tridimensionales distintas; el de Mike básicamente siguió siendo el mismo que el del primer boceto conceptual, es decir, un círculo con un ojo en medio con brazos y piernas.

Boo también experimentó diversos cambios a lo largo de la historia antes de llegar a lo que todos conocemos.

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Fue una niña consentida, una niña rebelde y un niño de ocho años. Necesitábamos que el personaje resultará lo más tierno y atractivo posible, por lo que llegamos a la conclusión de que era casi imposible superar a una niña de dos años

Cabe mencionar que en un principio se buscaba que fuera un niño, pero se determinó que una niña tendría una mejor conexión con los monstruos.