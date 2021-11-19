¿Qué escena fue cambiada en Monsters Inc. tras su estreno?

Monsters Inc. es una de las películas favoritas por chicos y grandes, quienes son testigos del escalofriante mundo de Monstruópolis, ciudad que alberga icónicos personajes como Sullivan, Mike Wazowski, Randall, Roz y más.

Sin embargo, la cinta animada también esconde un secreto que muy pocas personas saben y que se ha dado a conocer en la cuenta de TikTok de Luis Velody.

La escena donde Boo llega al restaurante y alarma a todos los monstruos fue cambiada de un momento a otro para no herir la sensibilidad de las personas.

En la escena original, Sullivan y Mike quemaban el restaurante, dejando a varios monstruos heridos y sin poder salir del establecimiento de comida.

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¿Por qué fue cambiada la escena del restaurante?

El acontecimiento de Las Torres Gemelas se convirtió en un tema muy sensible en Estados Unidos, por lo que los productores de Monsters Inc. quitaron todo lo relacionado a fuego, humo y heridos.

Al final, la escena del restaurante quemado fue modificada por un grande domo color azul que cubrió el lugar.

En lugar del fuego y las grandes llamas del incendio, los productores decidieron colocar un domo de plasma arriba del restaurante.

Sin embargo, uno de los personajes con traje amarillo aparece con la mochila de Boo quemada al siguiente día, justo cuando se encuentra con el temido Henry J. Waternoose.

La escena fue perfectamente cuidada para no revivir el tema de Las Torres Gemelas, mismas que cayeron por un ataque terrorista el 11 de septiembre de 2001.

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