¿Qué son las gemas del infinito que aparecen en Avengers: Infinity War?

La trama de Avengers: Infinity War no sería la misma sin las populares gemas del infinito que han sido portadas por varios personajes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se tratan de seis objetos poderosos que dotan de poder absoluto a todo aquel que los porta, tal es el caso de Thanos y su insaciable sed de dominar el universo.

Sin embargo, cada gema de infinito tiene un importante valor que te revelamos a continuación.

Gema del espacio

Esta gema crea portales y controla el espacio. Cualquier persona con este objeto es capaz de viajar a cualquier lugar del universo y entrega omnipresencia a su portador. Fue vista por primera vez en los créditos finales de Thor y luego cuando el Cráneo Rojo usó el Tesseract para crear armas para Hidra.

Gema de la mente

Quien posee esta gema es capaz de acceder a todas las mentes que existen en el universo al mismo tiempo. Sus poderes mentales se incrementan, tiene control mental sobre otros y puede acceder a los sueños de cualquier persona. La gema de la mente le dio sus poderes a Scarlet Witch y Quicksilver.

Gema de la realidad

Quien posee este objeto puede alterar la realidad en una escala universal, concede deseos, transforma objetos inertes en vivos, crea ilusiones y más. Se dice que es la más poderosa y la más difícil de utilizar, ya que su mal uso puede acabar en desastre.

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Gema del poder

Es piedra preciosa dota de poder, fuerza y energía a todo aquel que la posea. Quien tiene la gema del poder mejora cualquier habilidad y superpoder que tenga volviéndose invencible. Está custodiada por la fuerza intergaláctica de mantenimiento de la paz Nova Corps, en el planeta Xandar.

Gema del tiempo

Esta piedra de color esmeralda da al portador un control total sobre el tiempo, incluyendo el viaje temporal. La gema del tiempo permite rebobinar el tiempo, rejuvenecer o envejecer personas, otorga omnisciencia y control total del tiempo.

Gema del alma

Es una de las gemas más peligrosas que permite al usuario robar, manipular o alterar las almas vivas o muertas, además de robar habilidades de otros seres para añadirlas al portador. Adam Warlock fue el custodio de esta gema durante muchos años; sin embargo, se desconoce su ubicación en el Universo Cinematográfico de Marvel.

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