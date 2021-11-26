Estas son las cosas que no sabías de Thanos, villano de Avengers: Infinity War.

Thanos, el villano más odiado de Avengers: Infinity War, guarda oscuros secretos que no te imaginabas, pero aquí te contaremos varios de ellos.

El debut de Thanos

Thanos fue creado por Jim Starlin y aparece por primera vez en Iron Man #55, su nombre está basado en el termino griego 'Thánatos' que significa muerte.

El origen del villano de las gemas

El gran villano viene de Titán, una luna de Saturno en la que viven los Eternals, quienes crearon la tierra y se les conoce como 'Los Celestiales'. Hay Eternals y Divans, los padres de Thanos son de los primeros, pero él nace con características de Divans lo que genera cierto rechazo por parte de su mamá.

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¿Cómo le fue gustando la muerte a Thanos?

Corforme Thanos se hizo adulto, desarrolló una fascinación por la muerte, lo que lo hizo aislarse y al regreso de su exilio ataca Titán, devastando toda la población, menos a su hermano Starfox porque no se encontraba en Titán.

Thane, el hijo de Thanos

Thane es uno de muchos hijos que tiene Thanos. Nace luego de que una tribu descendiente de los Inhumanos chocara con él y su ejército. Después, el villano empieza a buscar a su vástago perdido en ua misión galáctica.

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