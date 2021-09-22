Estas son las películas de Disney que cuentan con la voz de famosos.

Muchas películas de Disney cuentan con la voz de personajes latinos famosos y aquí te presentamos una lista de todos aquellos que le dan ese toque especial a las cintas animadas.

Para comenzar, la voz de la estrella de ‘Hércules’ (1997), Megara, corre a cargo de la presentadora y cantante regiomontana Tatiana.

El exOV7 Kalimba le dio vida al pequeño Simba en ‘El Rey León’ (1994), diez años más tyarde participó también como actor de doblaje en 'Chicken Little'.

En esta selecta lista también está Demián Bichir, la voz de 'Aladino', luego hizo el doblaje de Eric de La Sirenita y al chef Louis de la misma cinta en 1989.

Chayanne acompañado por Danna Paola dieron sus voces al ladrón Flynn Ryder y a Rapunzel en la película 'Enredados' de 2010.

Pocahontas, a quien caracteriza una voz muy fuerte y sensual, fue doblada por la actriz y cantante Susana Zabaleta.

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Estrellas del cine internacional también figuran en la lista

Gael García prestó su voz para Héctor en Coco, la cinta con una temática centrada en la festividad del Día de Muertos. En el mismo largometraje aparece la actriz y comediante Angélica Vale, poniendo su voz la famosa Mamá Imelda.

Eugenio Derbez, prestó su voz al inseparable compañero de Mulán, Mushu, en 1998 y la emblemática ‘Chilindrina’, María Antonieta de las Nieves, le dio vida a Vanellope, la mejor amiga de Ralph en la película de 'Ralph el Demoledor'.

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