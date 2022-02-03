Muere Mónica Villaseñor, actriz de doblaje en Sailor Moon.

Una lamentable noticia se dio a conocer este miércoles, pues la actriz mexicana de doblaje Mónica Villaseñor, murió a los 55 años. La noticia se reveló por medio de las redes sociales por personas cercanas a la difunta.

Cabe recordar que Mónica Villaseñor dio voz a uno de los famosos personajes de la popular serie de anime Dragon Ball, Androide 18, una de las villanas creadas por Akira Toriyama.

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La noticia de la muerte de Mónica Villaseñor

A través de la plataforma Twitter, esta noticia fue revelada, pues Mónica Villaseñor habría perdido la vida de forma inesperada.

Por medio de las redes sociales su amigos y colegas recordaron la gran trayectoria que tuvo participando en diferentes series y películas como actriz de doblaje.

Entre los grandes papeles que tuvo que doblar a lo largo de su vida se encuentra: Sakura Card Captors, en donde interpretó a Tomoyo y Sailor Moon, con el personaje Sailor Stars. Androide 18 en Dragon Ball Kai y Dragon Ball Super, también fue parte de su repertorio.

Extiende tus alas amiga. Te extrañaré muchisimo. pic.twitter.com/gtW2rb4h1H — Rossy Aguirre (@rossyaguirredob) February 2, 2022

Colegas despiden a Mónica Villaseñor

El actor de doblaje Lalo Garza, quien dio voz de Krilin en Dragon Ball, lamentó la muerte de su compañera y amiga con una imagen y un emotivo mensaje.

Tengo el corazón muy apachurrado… Mi Mony, amiga, sé que ahora ya no te duele nada, que ya estás mucho mejor y que estás feliz por reencontrarte con Héctor, pero tu partida nos deja un hueco enorme. Te vamos a extrañar. Descanse en paz Mónica Villaseñor

Recordemos que Mónica Villaseñor nació el 29 de noviembre de 1966. Estudió Literatura Dramática y Teatro con especialidad en Dirección en la UNAM.

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