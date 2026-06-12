Anitta, LISA y Rema hacen estallar la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ vivió uno de sus momentos más vibrantes con las presentaciones de Anitta, LISA y Rema. Con una mezcla explosiva de ritmos, energía y talento, los artistas pusieron a bailar a todo el estadio en Estados Unidos, dejando al público completamente encendido y listo para el gran comienzo de la justa mundialista.

