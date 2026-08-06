¿Cuándo vuelven a jugar las Chivas en un partido de la Leagues Cup, después del enfrentamiento contra LAFC?

Este martes dio inicio la Leagues Cup 2026, el torneo que enfrenta a los mejores clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS). Las Chivas del Guadalajara harán su debut en la competencia este miércoles, 5 de agosto, con un duelo imperdible ante LAFC como parte de la Jornada 1 de la Fase de Grupos. El encuentro se llevará a cabo en el BMO Stadium de Los Angeles, California, en punto de las 8:30 p.m. (hora del Centro de México).

También te puede interesar: ¿Cuándo vuelve a jugar Rayados un partido de la Leagues Cup, después del juego contra Orlando City?

LAFC vs. Chivas: ¿Qué esperar del partido de HOY, 5 de agosto?

El encuentro de esta noche se trata de uno de los más esperados de la Jornada 1, pues las Chivas del Guadalajara buscarán romper la sequía tras un año sin triunfos a nivel internacional. Aunado a ello, el partido de esta noche reunirá a joyas que brillaron durante la Copa del Mundo, como la “Hormiga” González y Son Heung-Min.

¿Cuándo vuelven a jugar las Chivas del Guadalajara en la Leagues Cup 2026?

Las Chivas del Guadalajara volverán a jugar en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup ante el FC Dallas. El encuentro será el sábado, 8 de agosto, en el PayPal Park de San José, California, en Estados Unidos. El silbatazo inicial está programado a las 7:00 p.m. (hora del centro de México), así que ve poniendo tu alarma para que no te pierdas el próximo partido del Rebaño.

Fechas clave de la Leagues Cup

La Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026 se celebrará hasta el jueves, 13 de agosto:



Jornada 1: del 4 al 6 de agosto

del 4 al 6 de agosto Jornada 2: del 7 al 9 de agosto

del 7 al 9 de agosto Jornada 3: del 11 al 13 de agosto

Posteriormente, se llevarán a cabo los Cuartos de Final, del 25 al 27 de agosto; mientras que las Semifinales se jugarán del 31 de agosto al 2 de septiembre. La Gran Final se disputará el 6 de septiembre, mismo día en el que se celebrará el partido por el tercer lugar del torneo.