Hora EXACTA de inicio del América vs. San Diego FC, partido de la Leagues Cup 2026, para verlo en Estados Unidos

Estamos a muy poco de poder ver el debut del club de fútbol llamado como “el más grande de México” en el torneo regional más esperado de la temporada, pues Las Águilas del América se estará enfrentando al San Diego FC este jueves 06 de agosto.

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El conjunto de Coapa ha atravesado una fase de “reestructuración” por lo que este tipo de torneos le servirán al nuevo técnico, Guillermo Almada para conocer a fondo su plantilla de cara a un nuevo proceso, por lo que este primer partido podría ser de suma importancia para la afición.

¿A qué hora juega el América vs. San Diego FC?

Si te encuentras en los Estados Unidos y eres de los que cada partido apoya al conjunto americanista con todo y tu jersey amarillo y no te pierdes ningún detalle de lo que sucede, tenemos buenas noticias para ti, pues el encuentro estará disputándose este jueves en los siguientes horarios:

10:00 PM Hora del Este (ET)

9:00 PM Hora del Centro (CT)

7:00 PM Hora del Pacífico (PT)

Ahora no hay pretexto para no seguir el debut de el América en uno de los torneos más importantes que disputará este año, donde podrán demostrar de lo que verdaderamente están hechos ante equipos de otras ligas, siendo un gran reto para uno de los equipos mexicanos con mayor afición en los Estados Unidos.

El América y un título que se le ha negado

Aunque el conjunto con más títulos de liga mexicana presume de un gran palmarés dentro de sus vitrinas, este suele tener poca suerte en los torneos internacionales, continentales e incluso regionales, pues este torneo aún no lo han conquistado.

De cara a una nueva época futbolística, el América podría dar la gran sorpresa y en plena transición, lo dejará todo por levantar este torneo que le daría el pase automático a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.