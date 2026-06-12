Future y Tyla encienden la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Future y Tyla hicieron vibrar a miles de aficionados con un espectáculo lleno de energía, ritmo y pasión.
La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ arrancó con fuerza gracias a las actuaciones de Future y Tyla. Con un show cargado de energía, el rap y los sonidos contemporáneos se apoderaron del escenario, poniendo a cantar y bailar a los asistentes en una presentación que quedará en la memoria de los aficionados.