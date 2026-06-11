¡Kristal Silva y la Bola de Kristal nos llevaron a un lugar donde la música y el sabor latino se viven al máximo!

Kristal Silva, junto a la Bola de Kristal, visitó un icónico rincón de la ciudad que durante más de tres décadas ha puesto a bailar a miles de personas al ritmo de la música latina. Entre salsa, alegría y mucho ambiente, conocimos por qué Mama Rumba se ha convertido en un referente para quienes buscan disfrutar de una noche llena de sabor y ritmo.

