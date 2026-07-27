4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso ideales para ayudar a tu hijo a perder el miedo al primer día de clases

Ahora puede que tus hijos sientan que el regreso a clases está a años de distancia, y se encuentren disfrutando sus vacaciones al cien, pero llegará el momento en el que sientan cómo poco a poco se acerca la hora de volver al salón de clases. Esto puede generar mucha ansiedad en los más pequeños, pues a muchos les da miedo conocer a nuevos compañeros, nuevos profesores, nuevos retos y, sobre todo, alejarse de sus padres. Afortunadamente, hay caricaturas para niños que les ayudan a comprender y prepararse para lo que se viene, como Bluey y Masha y el Oso.

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4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que pueden ayudar a que tu hijo no tenga ansiedad por volver a clases

Si quieres preparar lentamente a tu hijo para el regreso a clases, para que no sufra ansiedad ni estrés conforme se acercan las fechas, estos episodios son perfectos para prepararlos e irlo evitando:

1. Bluey – La escuela: aprender es divertido

En este episodio, los niños se divertirán viendo a Bluey y sus amigos jugar a la escuelita, donde por su propia cuenta descubrirán que un salón de clases es un lugar donde pueden aprender juntos a escuchar, resolver y cooperar. Los niños en casa se pueden sentir identificados con la escuela y aprender que la escuela es un lugar divertido donde uno también va a pasar tiempo con sus amigos.

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2. Bluey – Mamá Escuela: los cambios pueden ser positivos

El capítulo deja claros los cambios. Aunque muchos de estos dan miedo al principio, pueden traer varias cosas nuevas, como una nueva amistad. Esto convierte el ir a la escuela en una nueva oportunidad para divertirse y conocer buenos amigos.

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3. Masha y el Oso – ¡Primer día de clases!: la escuela es un lugar lleno de aventuras

Muchas veces el miedo que tienen los niños a la escuela es porque lo ven como un sitio donde la presión y la disciplina son lo principal; sin embargo, junto con Masha, descubren que es también un espacio lleno de aventuras, descubrimientos y oportunidades para crecer.

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4. Masha y el Oso – Lecciones para todos: nada es perfecto

Si a tu hijo le da miedo no ser bueno en la escuela, este capítulo de Masha y el Oso deja en claro que las personas aprendemos de manera distinta y que equivocarse es parte del proceso.