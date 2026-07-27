¿Cómo se comunican las ballenas a grandes distancias dentro del mar?

Es común saber de las ballenas que pueden comunicarse a grandes distancias dentro del mar. Por ello, logran cierto nivel de organización para su estilo de vida en las aguas. En ese sentido, la ciencia lo explica claramente, pues el sonido se transmite de manera particular en los océanos… que es más rápido de lo que podría presentarse con sonidos en el aire.

¿A qué distancia pueden comunicarse las ballenas debajo del agua?

El ejemplo perfecto que explica este tipo de situaciones con el sonido (vibraciones) es el de las ballenas. Se ha demostrado en los estudios más recientes que estas extraordinarias criaturas alcanzan a comunicarse hasta poco más de 100 kilómetros de distancia gracias a sus vocalizaciones, las cuales son percibidas gracias a la forma en que el sonido viaja en el agua.

Aunque hay algunas dudas de cómo esto se lleva a cabo de manera contundente, esto se debe a los sonidos de baja frecuencia compartidos por los cetáceos. Y es que parte de los objetivos de estas investigaciones en muchos espacios científicos, era para conocer por qué a diferencia de orcas o delfines, estas no viven de manera tan conjunta y de unidad en manadas. Sin embargo, estas nuevas conclusiones indicarían que esta teoría no es del todo cierta.

¿Por qué los sonidos de las ballenas se perciben a gran distancia?

Se debe aclarar que este fenómeno tiene explicación científica, aunque la tecnología humana sigue bastante lejana de lograr conclusiones contundentes acerca de los cantos y vocalizaciones de estas criaturas. Sin embargo, la explicación indica que el agua es un elemento bastante denso, razón que permite viajar de manera más veloz el sonido.

Mientras que en el aire se puede calcular un viaje de 343 metros por segundo, en el agua se alcanzan velocidades de hasta 1480 metros por segundo. Esto se debe a que cuando una onda sonora empuja las moléculas del agua, estas reaccionan casi de inmediato, razón por la cual se nota una eficiencia asombrosa.

Entonces, por eso se explicaría que animales como las ballenas logren una comunicación eficiente aún a una distancia inmensa. La explicación inmediata es la generación de vibraciones particulares entendidas por quienes formarían sus manadas acústicas… como se nombran en las investigaciones científicas.