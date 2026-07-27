⁠Los partidos que Azteca 7 transmitirá de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

No te pierdas nada de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y disfruta de todos los partidos por Azteca 7 totalmente gratis, tanto por la señal abierta como por todas nuestras señales digitales. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre el programa completo de cada uno de los partidos de la jornada que podrás disfrutar totalmente GRATIS por las diferentes señales de TV Azteca.

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¿Qué se sabe sobre la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

Es importante señalar que la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto del 2026, y resulta una de las fechas más esperadas, pues será la última antes de que se lleve a cabo el Juego de las Estrellas frente a la MLS y la nueva edición de la Leagues Cup. No obstante, la emoción no se frena, por lo que debes mantenerte al tanto de los próximos encuentros de la jornada por todas las señales GRATIS de Azteca7.

Calendario, horarios y todo lo que debes saber sobre la jornada deportiva

Puebla contra Guadalajara

El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México), dentro del Estadio Cuauhtémoc.

Pumas contra Juárez

Este partido se disputará el próximo viernes 31 de julio, y será en punto de las 21:00 horas cuando se viva el encuentro. La sede será el conocido Estadio Olímpico Benito Juárez.

Recuerda que TV Azteca contará con toda la emoción de la Liga BBVA MX por medio de nuestra transmisión en TV abierta y por todas nuestras redes sociales oficiales; además, recuerda que también podrás vivir y disfrutar de la emoción del futbol nacional por medio de nuestra App en vivo, la cual está disponible de manera gratuita para Android e iOS.