La Bea e Isra Punk demuestran el estilo del barrio en una divertida misión de movilidad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Bea e Isra Punk decidieron enseñarles a Los Güeros cómo se mueve la banda en la ciudad, demostrando que el transporte público puede ser una de las mejores opciones para desplazarse durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, una apuesta por la cena pondrá a prueba esta teoría, ya que deberán comprobar qué tan eficiente resulta frente a los servicios de transporte por aplicación en una divertida competencia llena de ocurrencias y buen humor.

