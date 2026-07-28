Top 5 de próximos festivales en CDMX para agosto - septiembre 2026

Agosto y septiembre llegan con una intensa actividad marcada por festivales, música y cultura a la Ciudad de México y, si te preguntas cuál es la cartelera perfecta para no perderte de nada, aquí te contamos todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de la ciudad y su oferta cultural.

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La Ciudad de México cuenta con grandes opciones pensadas para los amantes de la música, la cultura y el entretenimiento. Desde encuentros culturales hasta eventos temáticos, estos son 5 festivales que no puedes perder durante agosto y septiembre del 2026.

5 festivales que no te puedes perder durante el mes de agosto y septiembre en la Ciudad de México

La agenda de encuentros musicales de este verano ya está lista y dentro de ella destaca una gran variedad de géneros y recintos; por ello aquí te contamos sobre 7 encuentros musicales que no te puedes perder.

La Bestia Aniversario 2026

Fecha: Este encuentro se llevará a cabo el próximo 8 de agosto del 2026.

Lugar: El recinto elegido será el Foro Indie Rocks (Roma Norte)

Detalles: Este festival boutique está enfocado en la escena independiente y hardcore.

Xme Bachata Festival 2026: La Evolución

Fecha: Este evento se llevará a cabo a mediados de agosto del 2026.

Lugar: Aún no han quedado confirmados del todo los recintos oficiales en donde se llevarán a cabo los eventos.

Detalles: Este evento está enfocado para la comunidad del baile y la música latina que gusta de las orquestas y la música en vivo.

Festival ARRE 2026

Fecha: Este festival se llevará a cabo el próximo sábado 5 y domingo 6 de septiembre del 2026.

Lugar: La sede será el conocido Autódromo Hermanos Rodríguez.

Detalles: El festival está centrado dentro de la música regional mexicana y corridos tumbados, contando con un abono general que inició en los 1,780 pesos.

Vans Warped Tour México 2026

Fecha: Este festival se presentará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre del 2026.

Lugar: La sede será el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Detalles: El festival llega con un cartel marcado por el punk rock, pop punk, post-hardcore y rock alternativo.

Pitchfork Music Festival CDMX 2026

Fecha: Este encuentro se llevará a cabo del miércoles 23 al domingo 27 de septiembre del 2026

Lugar: La sede será en un multiformato en recintos como el Foro Indie Rocks y Orb.

Detalles: Esta tercera edición llega con una temática de “pasaportes” con los cuales podrás recorrer distintos conciertos íntimos en la ciudad.

Los meses de agosto y septiembre dentro de la Ciudad de México colman con una gran propuesta de festivales, y si no quieres perderte nada de la creciente oferta cultural, sigue este calendario y disfruta al máximo de toda la oferta cultural.