Así se llaman las estrellas que son del tamaño de una pelota de golf

El fenómeno de las estrellas es uno que ha tenido realmente ocupados a los científicos y al mismo tiempo asombrados a miles de seres vivientes a lo largo de la historia. Por ello en esta oportunidad se hablará de las estrellas de preones o estrellas hipotéticas, resolviendo la duda de si estos cuerpos celestes existen y si sí son del tamaño de una pelota de golf.

¿Por qué se les llama estrellas hipotéticas a este tipo?

Se debe indicar como punto de partida que las estrellas del tamaño de una pelota de golf no se han encontrado, pero es muy probable que existan. Esto se asegura así gracias a los trabajos de investigación realizados por los científicos, donde se han hecho cálculos basados en cierto nivel de periodicidad en el universo. Incluso esto podría incluir satélites o planetas que estarían incluidos en el Sistema Solar donde se encuentra la Tierra.

En ese sentido, las estrellas de este tipo se podrían definir como una estrella compacta hipotética formada precisamente por preones. Estas son partículas subatómicas teóricas que formarían los quarks y leptones. Se habla de elementos de una densidad masiva, superiores a las de estrellas de neutrones y quarks… situándose a nada de los agujeros negros.

Estas teorías indican que pudieron formarse en el Big Bang o en supernovas y también se habla de una probable detección basada en los rayos gamma o lentes gravitacionales. Y lo que también es cierto es la posibilidad de que todo eso quepa en un cuerpo que es del tamaño de una pelota de golf o tenis.

¿Qué otro tipo de estrellas hipotéticas existen?

En esta oportunidad se puede hablar de otros dos tipos de estrellas hipotéticas: las binarias y las de quarks.