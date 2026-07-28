Harry Styles en el Estadio GNP: ¿Habrá canciones sorpresa para sus 4 fechas en México? Posible setlist del concierto

La cuenta regresiva para el regreso de Harry Styles a México comenzó por lo que muchos fans ya cuentan las horas para verlo arriba del escenario. El intérprete de As It Was ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira Together, Together, desatando la emoción de miles de seguidores que esperan vivir una experiencia diferente cada noche.

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Además del repertorio principal, una de las mayores dudas entre seguidores del britanico es si durante sus presentaciones sorprenderá con canciones especiales o cambios en el setlist, aunque el artista no ha confirmado oficialmente que habrá temas sorpresas en sus shows mexicanos, el formato de la gira ha dado pie a que se generen especulaciones, ya que en algunos conciertos ha variado ciertas canciones.

¿Cuáles han sido las canciones sorpresa que ha cantado Harry Styles durante su gira mundial?

Tras empezar su gira mundial Together, Together, Harry Styles ha mantenido una base fija de éxitos como Golden, Adore You, Watermelon Sugar, Music for a sushi restaurant y temas de su más reciente álbum.

Sin embargo, durante algunas presentaciones ha sorprendido al público con canciones como Keep Driving por Two Ghosts y añadiendo guiños a One Direction, lo que ha alimentado las expectativas de que cada concierto pueda incluir momentos únicos. Por ello, los seguidores nacionales esperan que el cantante prepare interpretaciones especiales o modificaciones en el repertorio.

¿Qué canciones sorpresa podría cantar Harry Styles en México?

De acuerdo a publicaciones en redes sociales, grupos de fans y seguidores del artista ya comenzaron a hacer apuestas sobre las posibles canciones sorpresas que podría interpretar en los distintos shows programados

Entre los temas que más desean escuchar se encuentran Two Ghosts, Fine Line, From the Dining Table, Kiwi, Ever Since New York y Medicine, una canción que se ha convertido en una de las favoritas del público pese a no formar parte de un álbum de estudio.

Además, algunos seguidores confían en que el cantante pueda rendir homenaje a su etapa en One Direction con alguna interpretación especial de temas como Night Changes, Stockholm Syndrome o What Makes You Beautiful.