¡Por primera vez en México! Esta es la película de One Piece que llegará a los cines con doblaje al español: fecha de estreno y detalles

Los fanáticos del anime y sobre todo de One Piece están a punto de vivir una experiencia histórica. Así es, por primera vez llegarán a cines mexicanos las películas clásicas del famoso anime dobladas al español latino. Esto permite que una nueva generación de fans pueda disfrutar de los primeros pasos de Monkey D. Luffy y su tripulación en la pantalla grande.

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Si aún no lo puedes creer, debes saber que la noticia la confirmó Anime BF Distribución, que es la empresa que se encarga de distribuir películas de anime en Latinoamérica. Y si esto no te convence, es de nuestro agrado informarte que también las cadenas de cine han comenzado a anunciarlo.

¿Qué películas de One Piece llegarán a los cines?

Hasta el momento se habla de que las funciones contarán con tres de las primeras películas de la franquicia, además de un cortometraje. En ellas veremos los primeros pasos de Luffy y sus amigos en su camino al One Piece. Esta ofrece la oportunidad de que los antiguos fans que siguen la serie desde el knick vean en la pantalla grande los primeros grandes eventos que se vivieron en la historia y además busca conectar con nuevos fans.

La aventura donde comenzó la leyenda llega por primera vez a la pantalla grande! Los primeros viajes de Luffy y los Sombrero de Paja llegan por primera vez a los cines de Latinoamérica, completamente doblados al español. ONE PIECE LA PELÍCULA ⚓ Próximamente en Cinemex.… pic.twitter.com/mhadQOPArC — Cinemex (@Cinemex) July 28, 2026

¿Cuándo se estrenan en México?

Por el momento solo queda esperar a que se revelen más detalles, ya que no se ha dado a conocer la fecha exacta para el estreno. Lo que sí adelantaron es que las películas llegarán próximamente a distintas salas de la República Mexicana. En las próximas semanas podrían estar revelando las fechas, complejos participantes y detalles sobre la venta de boletos.

¿Qué podemos esperar del estreno de One Piece en cines mexicanos?

Debido a la enorme popularidad que tiene la franquicia, es muy probable que la demanda sea muy alta, por lo que te recomendamos mantenerte al pendiente para no quedarte sin la oportunidad de ver en alta resolución las primeras aventuras de Luffy y los Sombrero de Paja.