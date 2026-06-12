Estados Unidos y Paraguay hacen su gran entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La fiesta mundialista continuó con la llegada de las selecciones de Estados Unidos y Paraguay, quienes fueron recibidas entre ovaciones, porras y una gran emoción por parte de los aficionados. Su arribo marcó otro de los momentos especiales de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un evento que reúne a miles de personas para celebrar la pasión por el fútbol.

