NCIS Los Ángeles, Capítulo 10, Temp. 6 | Series Azteca 7

Una ola de homicidios se ha ido suscitando y las víctimas han sido principalmente marines. Por ello, Sam reflexiona sobre cómo fue su infancia.

Luego de avanzar en las investigaciones, el equipo de NCIS descubre que el asesino parece seguir un patrón de comportamiento. Todas las víctimas tienen hijos en las academias militares. Averigua el móvil de sus crímenes.

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves por Azteca 7.