Estas son las cosas que solo saben los fans más expertos de Los Simpson.

El próximo 17 de diciembre de 2022, Los Simpson cumplirán 33 años del estreno del primer capítulo Simpsons Roasting On An Open Fire, episodio que catapultó a la querida familia amarilla a la fama.

Con 33 temporadas y 717 episodios, Los Simpson han acumulado un gran número de fans a lo largo de los años, quienes saben los secretos más profundos de los personajes animados.

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Springfield realmente existe

Springfield no solo vive en la imaginación de los fans, pues es el nombre de 35 ciudades ubicadas en diferentes partes de Estados Unidos.

Matt Groening quería acercarse a la mayor cantidad de estadounidenses con Los Simpson, por lo que llevó el nombre de Springfield a la serie.

La fiebre amarilla no se apaga

Los Simpson continúan protagonizando capítulos, especiales y hasta películas. Uno de sus especiales más sonados es aquel con la marca de moda Balenciaga y otro más en el aniversario de Disney Plus.

A pesar de llevar más de 30 años vigentes, Los Simpson no dejan de protagonizar episodios inéditos que se viralizan de inmediato.

Los Simpson tienen nombres muy especiales

Matt Groening, creador de la serie, se inspiró en todos los integrantes de su familia para nombrar a Los Simpson. Homero, Marge, Lisa y Maggie son nombres de los seres queridos de Matt.

Los Simpson son un éxito en Latinoamérica

El idioma original de la serie es inglés; sin embargo la versión latina ha sido un éxito gracias a las voces de Humberto Vélez, Claudia Motta, Patricia Acevedo y Nancy MacKenzie.

Los Simpson han sido perfectamente adaptados al idioma latino, dando paso a frases como “Ay, caramba” y “A la grande le puse Cuca”.

Los Simpson acumulan grandes récords

Los Simpson rompieron el récord Guinness por la mayor cantidad de estrellas invitadas en el 2015. La serie ha sido la casa de 671 famosos como Justin Bieber, Lady Gaga, Donald Trump, The Beatles y más.

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