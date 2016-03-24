New Girl: que empiece La Cacería #PonleAl7 12:25 am
23 de marzo - Schmidt pretende impresionar a su novia con un detalle de esos marca ‘romántico’, pero un invitado inesperado podría arruinarle todo
Schmidt prepara una cita para impresionar a su novia, y para ello recurre a Nick por sus dotes como chef. Sin embargo, al departamento llega un invitado inesperado y no humano que puede provocar un caos y terminar con el plan.
Además, Winston y Cece intentan mantener oculto un secreto, pero Jess está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de descubrirlo.
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