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New Girl: que empiece La Cacería #PonleAl7 12:25 am

23 de marzo - Schmidt pretende impresionar a su novia con un detalle de esos marca ‘romántico’, pero un invitado inesperado podría arruinarle todo

New Girl T4 La Cacería

Escrito por: Azteca

New Girl T4 La Cacería

Schmidt prepara una cita para impresionar a su novia, y para ello recurre a Nick por sus dotes como chef. Sin embargo, al departamento llega un invitado inesperado y no humano que puede provocar un caos y terminar con el plan.

        

Además, Winston y Cece intentan mantener oculto un secreto, pero Jess está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de descubrirlo.

         

Renueva tu sentido del humor de lunes a viernes a las 12:25 am por Azteca 7. 