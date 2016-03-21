New Girl: serás testigo de una Pelea de chicas #PonleAl7
19 de marzo - Una linda amistad podría verse rota de por vida, pues Coach y Schimdt se convierten en testigos de un agarrón entre Cece y Jess
Coach y Schimdt se convierten en testigos de un agarrón entre Cece y Jess debido a cuestiones que se quedaron marcadas en sus corazones de tiempo atrás.
Existe una verdad que está rompiendo su amistad; Winston les insta a que ese problema se termine de una vez por todas. ¿Quieres saber cómo? Averígualo esta noche,
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