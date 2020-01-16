La mítica banda Queen hará un concierto que busca recaudar fondos para los afectados de los incendios en Australia.

Queen es una de las mejores bandas del mundo, cosa que nadie pone en duda. Desde que salió Bohemian Rapsody, película que cuenta la historia de la agrupación, han tenido una enorme cantidad de tocadas.

Sin embargo, esto no quita que los músicos tengan la oportunidad para unirse a los actos de caridad, pues participarán en el Fire Fight Australia, que se llevará a cabo el próximo 16 de febrero, en el ANZ Stadium de Sidney.

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Esta noticia la confirmó Brian May, guitarrista de Queen. El mensaje lo dio a conocer en sus redes sociales, junto a Roger Taylor y Adam Lambert, quien desde 2009 ocupa el lugar que dejó Freddy Mercury.

Proud to be performing with @QueenWillRock at #FireFightAustralia this February!! Help us support national bushfire relief. Tickets go on sale TODAY at 12pm AEDT from https://t.co/XPRNQrdnZ6 pic.twitter.com/aCKwy3NN6r — ADAM LAMBERT (@adamlambert) January 12, 2020

A pesar de que el tour Queen + Adam Lambert haya sufrido algunas modificaciones, no es algo que moleste a los músicos. Consideran que estar en la tocada por Australia es de total relevancia.

El Fire Fight Australia también contará con grandes personalidades como Olivia Newton-John, Alice Cooper, Amy Shark, Baker Boy, Icehouse y William Barton, entre otras decenas de artistas de talla internacional.

Finalmente, la prensa mundial observa la evolución de este festival que empezó como una alternativa por unos cuantos y al poco tiempo se hizo enorme. Y no es poco, pues los incendios forestales de Australia han provocado cientos de perdidas.

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