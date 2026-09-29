BTS, Led Zeppelin, Pescado Rabioso y más: Canciones IMPERDIBLES para disfrutar el otoño 2026

Estamos por entrar a una de las últimas rectas del año y con ello el ambiente ha cambiado, pues el otoño tiene ese ambiente tan único que nos va avisando que todo está terminando, el clima es especial, el sol y la luna se sienten distintas, todo es diferente, por ello te compartiremos una lista de canciones para que disfrutes esta época como se debe: con una gran playlist.

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Ya sea balada, k-pop, punk en español o inglés, el otoño es una de las estaciones del año que más ha inspirado a nuestros artistas favoritos, donde encontrarás una atmósfera melancólica, nostálgica que retrata el cambio de hojas y los días más frescos.

Canciones para el otoño 2026:

Como esta playlist es bastante variada, te advertimos que encontrarás una propuesta musical amplia, pues más allá de un género musical, nos centraremos en toda una temporada con todo lo que esta implica:

we fell in love in october - girl in red

“Tú te ves tan linda y amo esta vista, nos enamoramos en octubre, es por eso que yo amo el otoño”.

Autumn Leaves - BTS

“Como esas hojas muertas que caen y empiezan a volar, mi amor se vino abajo y no me siento bien”.

Ramble On - Led Zeppelin

“Las hojas están cayendo por todas partes, es hora de que yo esté en camino. Gracias a ti estoy muy agradecido”.

Autumn Almanac - The Kinks

“Cuando el amanecer comienza a agrietarse, todo es parte de mi almanaque otoñal”.

Canción de otoño - José Luis Perales

“Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera”.

Todas las hojas son del viento - Pescado Rabioso

“Todas las hojas son del viento ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento menos la luz del sol”.

The Summer Ends - American Football

“Ambos hemos sido muy infelices, así que veamos qué sucede cuando termine el verano”.