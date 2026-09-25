OFICIAL: Hora exacta para ver en vivo los MTV VMAs 2026 desde Estados Unidos

¡Una edición más de los MTV Video Music Awards ha llegado! Este domingo, 27 de septiembre, el Peacock Theatre de Los Ángeles, California, se vestirá de gala para albergar los VMas 2026, ceremonia que premia los mejores lanzamientos audiovisuales en la industria de la música. A continuación, te compartimos la hora EXACTA de inicio en Estados Unidos para que no te pierdas ni un solo momento del evento y lo sigas completamente en vivo.

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MTV VMAs 2026: Hora EXACTA para ver la ceremonia EN VIVO en Estados Unidos

La 42a edición de los MTV Video Music Awards tendrá lugar la noche de este domingo, 27 de septiembre, en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California. El evento dará inicio en punto de las 4:30 p.m (PT). No obstante, debido a los diferentes husos horarios en Estados Unidos, esta información puede variar. A continuación te compartimos la HORA EXACTA de la transmisión en cada uno de ellos:



Horario del Pacífico (PT): 4:30 p.m.

4:30 p.m. Horario de la Montaña (MT): 5:30 p.m.

5:30 p.m. Horario del Centro (CT): 6:30 p.m.

6:30 p.m. Horario del Este (ET): 7:30 p.m.

La gala tendrá una duración aproximada de dos horas. Si no sabes bajo qué huso horario te encuentras, también te compartimos un mapa con la zona horaria que te corresponde según tu ubicación. Sólo tienes que identificar el estado en el que te encuentres y así sabrás a qué hora podrás seguir la transmisión en vivo.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Cómo ver los VMAs 2026? Así puedes seguir la ceremonia EN VIVO

Esta nueva edición de los VMAs podrá seguirse completamente EN VIVO a través del canal oficial de la televisora. Si no tienes acceso a TV de paga, puedes seguir el evento vía streaming, a través de la plataforma de Paramount+. Solo necesitas una suscripción al sitio y listo. Prepárate para una noche llena de música.

¿Quiénes están nominados a los VMAs 2026?

Este año, la lista de nominados está liderada por la Reina del Pop, Madonna, quien cuenta con un total de 11 menciones. A este le sigue Taylor Swift con nueve nominaciones y Ariana Grande y Sabrina Carpenter con siete, cada una. Si deseas conocer el listado completo de nominados a la 42a edición de los MTV Video Music Awards, visita: Lista COMPLETA de artistas nominados a los VMAs 2026: Madonna, Taylor Switf, Bruno Mars y más compiten por Video del Año