¿Cómo puedo votar por el Artista del Año en los VMAs 2026? Liga para que votes desde México en los MTV Video Music Awards

Los MTV Video Music Awards 2026 ya están a la vuelta de la esquina y, si quieres formar parte del hito musical, toma en cuenta que las votaciones para Artista del Año y algunas otras categorías ya están abiertas y aquí te contamos cómo puedes votar para apoyar a tu artista favorita.

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Toma en cuenta que las votaciones para apoyar a tu artista favorito para los MTV Video Music Awards 2026 permiten emitir hasta 10 votos al día por categoría a través del sitio oficial de los VMAs, las cuales estarán disponibles hasta el 25 de septiembre del 2026 a las 17:59 horas.

¿Cómo votar dentro de los VMAs?

Para poder emitir tus 10 votos dentro de las categorías que ofrecen VMAs debes:



Ingresar al sitio oficial de votaciones de los VMAs.

Buscar la categoría de elección o, si quieres apoyar al Artista del Año, accede a esta opción.

Selecciona al artista que deseas apoyar.

Comparte tu voto o votos para aumentar las posibilidades de que tu artista favorito se convierta en el Artista del Año.

Recuerda que puedes llegar al día siguiente para seguir visitando a tu artista favorito.

¿Qué son los VMAs?

Los VMAs (MTV Video Music Awards) son premios creados en 1983 por MTV con la intención de galardonar los mejores videos musicales del año mediante la a icónica estatuilla del "Hombre de la Luna". Estos premios son altamente reconocidos por su gran impacto dentro de la cultura pop, en donde los fans juegan un papel fundamental dentro de la toma de decisiones.

Dentro de los máximos ganadores de las temporadas pasadas, los VAMAs han sido logrados por Taylor Swift y Beyoncé, quienes empatan como "artistas del año" el récord con 30 estatuillas cada una. n la edición de 2024, Swift dominó llevándose Video del Año por "Fortnight", mientras que Sabrina Carpenter se coronó con Canción del Año por "Espresso".