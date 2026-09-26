Top 4 artistas con más nominaciones a los VMAs 2026: ¿en qué categorías están nominados y por cuáles canciones?
Madonna y Taylor Swift encabezan la lista rumbo a los VMAs 2026.
Los VMAs 2026 ya están a la vuelta de la esquina y con ello una de las celebraciones más esperadas para premiar y reconocer a lo mejor de los videos musicales del año, y si te preguntas quiénes son los 4 artistas con más nominaciones. Aquí te contamos todo lo que debes saber.
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¿Quiénes son los 4 artistas con más nominaciones para los VMAs 2026?
La gala de los Premios MTV VMA 2026 se llevará a cabo el próximo 4 de octubre de 2026 en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, evento que se espera sea conducido por Snoop Dogg. Dentro de los artistas con más nominaciones, sobresalen los nombres de Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Ariana Grande.
Es importante señalar que la lista inicial anunciada el pasado agosto colocaba a Madonna con 11 nominaciones, mientras a Taylor Swift con 9 y a Sabrina Carpenter y Ariana Grande con 7 cada una. No obstante, posteriormente, la CBS y MTV anunciaron cuatro categorías sociales: Mejor Grupo, Mejor Video de Formato Largo, Mejor Álbum y Canción del Verano.
Lista actualizada de los 4 artistas con más nominaciones a los Premios MTV VMA 2026
Madonna encabeza la lista con 13 nominaciones
“Confessions II - The Film” en Video del Año, Mejor Dance, Dirección, Dirección de Arte, Cinematografía, Edición, Coreografía y Efectos Visuales. También aparece como Artista del Año y compite en Canción del Año y Mejor Colaboración por “Bring Your Love”; además, se suman Mejor Video de Formato Largo por Confessions II - The Film y Mejor Álbum por Confessions II.
Taylor Swift con 11 nominaciones
Taylor Swift aparece en Video del Año, Artista del Año, Mejor Pop, Dirección, Dirección de Arte, Cinematografía, Edición, Coreografía y Efectos Visuales. La mayoría corresponden a “The Fate of Ophelia”, mientras que “Opalite” figura en Dirección. Además, se suman Mejor Álbum por The Life of a Showgirl y Canción del Verano por “I Knew It, I Knew You”.
Sabrina Carpenter con 9
Carpenter compite en Video del Año por “Tears” y como Artista del Año. También está nominada en Mejor Pop, Dirección y Edición por “House Tour”, además de Canción del Año y Mejor Colaboración por “Bring Your Love”, junto a Madonna. Candidaturas a las que se suman Mejor Álbum por Man’s Best Friend y Canción del Verano por “House Tour”.
Ariana Grande con 8
Dentro de sus candidaturas figuran Video del Año, Artista del Año, Mejor Pop, Dirección, Cinematografía, Edición y Efectos Visuales, todas relacionadas con “hate that i made you love me”.