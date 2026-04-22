¡Azteca 7 te lleva a Vibrante Festival 2026! Así podrías llevarte un boleto doble
El Vibrante Festival 2026 está a la vuelta de la esquina, y si eres uno de los que quiere ir pero aún no se decide, esta es tu señal para llevarte GRATIS un pase doble y disfrutes de este evento con la mejor compañía.
¡Azteca 7 te lleva a Vibrante Festival 2026! Checa cómo puedes participar para llevarte un pase doble para que disfrutes este sábado 25 de abril de la música de Molovot, DLD, La Gusana Ciega, La Castañeda y muchos más.
Mecánica de la Dinámica:
- En esta misma nota encontrarás un formulario.
- Responde correctamente las preguntas y llena todos los datos solicitados.
- Si eres de los primeros en responder podrías llevarte un pase doble al festival.